В Россию уже доставили много трупов, еще больше остались гнить в украинской земле, – Геращенко

Россия в войне против Украины по состоянию на 7 марта потеряла уже более 11 тысяч человек. Но матери русских сыновей либо не знают об их смерти, либо не смогут их похоронить как людей.

Россияне не забирают свои трупы

Советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что в России много похорон и "куча некрологов". Туда доставили большое количество убитых на войне русских.

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По словам Геращенко, значительное количество трупов гниет на территории Украины. Русские боятся забирать трупы своих земляков.

А еще больше трупов осталось гнить на территории Украины и разлагаться. Потому что русские даже свои трупы не забирают. Они боятся идти туда, где были убиты их близкие,

– заявил советник глав МВД.

Он добавил, что для России – это гуманитарная катастрофа. "Но не мы ее придумали, не мы вторглись в Украину, а они", – отметил Геращенко.

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