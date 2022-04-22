Россию выгнали из наблюдателей в Организации американских государств

Из-за войны в Украине Россию выгнали из еще одной организации. В частности, государство-агрессор больше не будет постоянным наблюдателем при Организации американских государств.

Для этого была одобрена соответствующая резолюция. Она предполагает, что Россия не будет наблюдателем, пока в Украине продолжится война.

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Как голосовали государства

За изгнание России проголосовали 25 стран;

против – 0 стран;

воздержались – 8 стран.

Аналогом должно стать приостановление статуса Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН,

– говорится в сообщении.

Что известно об Организации американских государств Это международная организация на американском континенте, созданная в 1948 году для выполнения коммерческих функций. Она должна была способствовать миру и процветанию стран западного полушария.



В состав организации входят 35 государств и институт постоянных наблюдателей. Он охватывает страны Евросоюза и еще 51 государство мира. Среди них есть Украина, Россия, Казахстан, Азербайджан и т.д.

Источник: Это международная организация на американском континенте, созданная в 1948 году для выполнения коммерческих функций. Она должна была способствовать миру и процветанию стран западного полушария.В состав организации входят 35 государств и институт постоянных наблюдателей. Он охватывает страны Евросоюза и еще 51 государство мира. Среди них есть Украина, Россия, Казахстан, Азербайджан и т.д.Источник: Википедия

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