Россию выгнали из наблюдателей в Организации американских государств
22 апреля 2022 , 08:30Читати новину українською
Из-за войны в Украине Россию выгнали из еще одной организации. В частности, государство-агрессор больше не будет постоянным наблюдателем при Организации американских государств.
Для этого была одобрена соответствующая резолюция. Она предполагает, что Россия не будет наблюдателем, пока в Украине продолжится война.
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Как голосовали государства
- За изгнание России проголосовали 25 стран;
- против – 0 стран;
- воздержались – 8 стран.
Аналогом должно стать приостановление статуса Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН,
– говорится в сообщении.
Что известно об Организации американских государствЭто международная организация на американском континенте, созданная в 1948 году для выполнения коммерческих функций. Она должна была способствовать миру и процветанию стран западного полушария.
В состав организации входят 35 государств и институт постоянных наблюдателей. Он охватывает страны Евросоюза и еще 51 государство мира. Среди них есть Украина, Россия, Казахстан, Азербайджан и т.д.
Источник: Википедия
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