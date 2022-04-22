Для цього схвалили відповідну резолюцію. Вона передбачає, що Росія не буде спостерігачем, поки в Україні триватиме війна.
До теми Велика Британія ввела нові торгівельні санкції проти Росії
Як голосували держави
- За вигнання Росії проголосували 25 країн;
- проти – 0 країн;
- утрималися – 8 країн.
Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Організацію американських державЦе міжнародна організація на американському континенті, яка була створена 1948 року для виконання комерційних функцій. Вона мала сприяти миру і процвітанню країн західної півкулі.
До складу організації входять 35 держав та інститут постійних спостерігачів. Він охоплює країни Євросоюзу та ще 51 державу світу. Серед них є Україна, Росія, Казахстан, Азербайджан тощо.
Джерело: Вікіпедія
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