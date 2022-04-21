Нові санкції Великої Британії

З новими санкціями Велика Британія вводить мито на імпорт та заборону на російські товари на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.

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Країна розширила перелік товарів, імпорт яких заборонено, і включила в нього срібло, вироби з дерева та товари розкоші з Росії, включаючи ікру.

Також уряд Великої Британії підвищив тарифи на низку іншого імпорту з РФ на 35%. Підвищення мит охопить торгівлю на суму 130 мільйонів фунтів, зокрема такі товари як діаманти та каучук. У повному переліку – м'ясо, кава та чай, цукор, тютюн, одяг, тканини та шкіра, металеві вироби, запчастини, машини, оптичні пристрої тощо.

Великобританія продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною і тісно співпрацює з нашими міжнародними партнерами, щоб завдати максимальної шкоди путінському режиму, скоротивши ресурси і кошти, необхідні йому для ведення цієї незаконної війни,

– заявила міністерка міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Канцлер казначейства Ріші Сунак зазначив, що нові заборони спричинять нові проблеми економіці Росії через його варварськи та невиправданий напад на суверенну націю.

Також 21 квітня Уряд Великої Британії запровадив санкції проти російських генералів, які відповідальні за бомбардування Маріуполя.

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