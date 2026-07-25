Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов , отметив, что в настоящее время продолжение российско-украинской войны связано с существованием Путина.

ВСУ будут разрушать миф России о ее неуязвимости

Украина, как отметил специалист по стратегическим коммуникациям, имеет возможность одержать победу, но это не лишает ее рисков. Российский террор будет продолжаться. Россия продолжит его против Киева и других украинских городов даже если ВСУ освободят всю территорию Украины и российское поражение будет неизбежным.

Это инструменты современного путинского государства: бравада и террор. Вероятнее всего, что война перейдет в зиму. Она будет тяжелой. Но если в прошлом году мы понимали, что будет холодно в украинских городах, то сейчас осознаем, что в 2027-м, если Россия попытается заморозить Киев, то точно сидеть без тепла и электричества будет и Москва,

– озвучил Богданов.

Учитывая, что российский режим, как подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям, не имеет такого источника питания, как у Украины (со стороны ЕС, Канады, Японии и других партнеров), россияне будут находиться в более уязвимом положении. По словам Богданова, Путин не пойдет на адекватные переговоры, поэтому единственный шанс для украинской стороны – бить по России в ответ и разрушать ее миф о неуязвимости и мощи.

Путин упустил идеальный для себя момент пойти на переговоры

По словам Богданова, Путин не готов был остановиться, даже когда была возможность для этого. Полтора года назад, когда американский президент Трамп был максимально повернут в сторону России, у российского диктатора было идеальное мгновение выйти из войны, но он этим не воспользовался.

Дальше будет только хуже. Даже если он пойдет на эскалацию, мобилизацию в России, или начнет атаки на страны Балтии, он, очевидно, будет надеяться на то, что перевернет стол, но будет допускать ошибки всех диктаторов, когда те были в загнанном состоянии. Он получит еще большее противодействие и риски для себя,

– убежден Богданов.

Он добавил, что хотел бы верить, что Путин способен резко прозреть и согласиться на переговоры, но это маловероятно. Специалист по стратегическим коммуникациям подчеркнул, что Украине следует быть максимально осторожной, потому что впереди много испытаний, придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть главу Кремля.

Путин своей неадекватностью осторожно уводит Россию в бетонную стену. Наша главная цель – не мешать ему на этом пути, а максимально помогать в этом. Другого сценария, к сожалению, нет. Хотелось бы скорейшего завершения войны, но оно будет более однозначным, чем мы могли надеяться,

– подытожил Богданов.

Полное интервью с Юрием Богдановым: смотрите в видео