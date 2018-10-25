Россию и Китай заподозрили в прослушивании личных разговоров Трампа

Данные американской разведки свидетельствуют, что Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на собственный источник.

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Отмечается, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих интересах информацию, которую они узнают из личных разговоров президента. Разведка изучает, как Трамп думает, какие аргументы его убеждают и кому он прислушивается.



В частности, Китай собирает эти сведения, чтобы не допустить дальнейшей эскалации торговой войны. По данным источника, китайские шпионы даже составили список тех, с кем Трамп регулярно говорит, чтобы использовать их для влияния на президента США.

Газета пишет, что у Трампа есть два официальных мобильные телефоны, подготовленных Агентством национальной безопасности США: один для Twitter и других приложений, другой – для звонков. Президент согласился отказаться от устройства на базе Android, поскольку они считаются более уязвимыми, и стал использовать айфоны.



Каждые 30 дней Трамп должен менять оба телефона на новые, однако он делает это редко, ссылаясь на неудобства. Предполагается, что сотрудники Белого дома будут настраивать новые устройства, но восстановить резервную копию старого телефона нельзя, так как это может привести к передаче любых вредоносных программ.

Недостаток технических знаний у президента снижает риски перехвата информации. Да, он не пользуется электронной почтой, поэтому возможность утечки его переписки близка к нулю. Это относится и к текстовым сообщениям, обмен которыми отключен на его официальных телефонах,

– говорится в сообщении.

По данным издания, у президента США есть и третий, личный телефон, который ничем не отличается от миллионов других айфонов в мире. Трамп продолжает пользоваться собственным устройством, чтобы хранить в нем свои контакты. Также президент звонит по личному мобильному в том случае, если не хочет, чтобы звонок не был зарегистрирован в Белом доме.