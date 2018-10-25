06:23
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Россию и Китай заподозрили в прослушивании личных разговоров Трампа

      30 Читати новину українською
      Спецслужбы США подозревают Россию и Китай в шпионаже за Трампом
      Спецслужбы США подозревают Россию и Китай в шпионаже за Трампом / gorod.lv

      Данные американской разведки свидетельствуют, что Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры президента США Дональда Трампа.

      Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на собственный источник.

      Читайте также: Трамп осудил насилие и призвал американцев решить разногласия с помощью выборов

      Отмечается, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих интересах информацию, которую они узнают из личных разговоров президента. Разведка изучает, как Трамп думает, какие аргументы его убеждают и кому он прислушивается.

      В частности, Китай собирает эти сведения, чтобы не допустить дальнейшей эскалации торговой войны. По данным источника, китайские шпионы даже составили список тех, с кем Трамп регулярно говорит, чтобы использовать их для влияния на президента США.

      Газета пишет, что у Трампа есть два официальных мобильные телефоны, подготовленных Агентством национальной безопасности США: один для Twitter и других приложений, другой – для звонков. Президент согласился отказаться от устройства на базе Android, поскольку они считаются более уязвимыми, и стал использовать айфоны.

      Каждые 30 дней Трамп должен менять оба телефона на новые, однако он делает это редко, ссылаясь на неудобства. Предполагается, что сотрудники Белого дома будут настраивать новые устройства, но восстановить резервную копию старого телефона нельзя, так как это может привести к передаче любых вредоносных программ.

      Недостаток технических знаний у президента снижает риски перехвата информации. Да, он не пользуется электронной почтой, поэтому возможность утечки его переписки близка к нулю. Это относится и к текстовым сообщениям, обмен которыми отключен на его официальных телефонах,
      – говорится в сообщении.

      По данным издания, у президента США есть и третий, личный телефон, который ничем не отличается от миллионов других айфонов в мире. Трамп продолжает пользоваться собственным устройством, чтобы хранить в нем свои контакты. Также президент звонит по личному мобильному в том случае, если не хочет, чтобы звонок не был зарегистрирован в Белом доме.

      Теги: Новости России Китай Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Житель Финляндии заплатит кругленькую сумму за одну загруженную серию
       27 ноября 2016 , 13:57
      КНДР потратила $3,3 млрд на ядерную и ракетную программы
       11 апреля 2013 , 14:04 7
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук