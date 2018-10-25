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      Росію і Китай запідозрили у прослуховуванні особистих розмов Трампа

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      Спецслужби США підозрюють Росію та Китаю у шпигунстві за Трампом
      Спецслужби США підозрюють Росію та Китаю у шпигунстві за Трампом / gorod.lv

      Дані американської розвідки свідчать, що Китай і Росія прослуховують телефонні розмови президента США Дональда Трампа.

      Про це повідомило видання New York Times з посиланням на власне джерело.

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      Зазначається, що іноземні спецслужби намагаються використовувати у своїх інтересах інформацію, яку вони дізнаються з особистих розмов президента. Розвідка вивчає, як Трамп думає, які аргументи його переконують і до кого він прислухається.

      Зокрема, Китай збирає ці відомості, щоб не допустити подальшої ескалації торгової війни. За даними джерела, китайські шпигуни навіть склали список тих, з ким Трамп регулярно говорить, щоб використовувати їх для впливу на президента США.

      Видання пише, що у Трампа є два офіційних мобільні телефони, підготовлених Агентством національної безпеки США: один для Twitter і інших додатків, інший – для дзвінків. Президент погодився відмовитися від пристрою на базі Android, оскільки вони вважаються більш уразливими, і став використовувати айфони.

      Кожні 30 днів Трамп повинен міняти обидва телефони на нові, проте він робить це рідко, посилаючись на незручності. Передбачається, що співробітники Білого дому будуть налаштовувати нові пристрої, але відновити резервну копію старого телефону не можна, тому що це може привести до передачі будь-яких шкідливих програм.

      Недолік технічних знань у президента знижує ризики перехоплення інформації. Так, він не користується електронною поштою, тому можливість витоку його листування близька до нуля. Це відноситься і до текстових повідомлень, обмін якими відключений на його офіційних телефонах,
      – йдеться у повідомленні.

      За даними видання, у президента США є і третій, особистий телефон, який нічим не відрізняється від мільйонів інших айфонів у світі. Трамп продовжує користуватися власним пристроєм, щоб зберігати в ньому свої контакти. Також президент дзвонить по особистому мобільному в тому випадку, якщо не хоче, щоб дзвінок був зареєстрований в Білому домі.

      Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Китай
      Джерело: 24 Канал
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