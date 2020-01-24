Российские пропагандисты перенацелились с Украины на Польшу

В последние дни главные телевизионные каналы ненависти были перенацелены с Украины на Польшу.

Причиной того, что Польша временно заняла место Украины в многочисленных российских ток-шоу ненависти, стала необходимость наполнить смыслом и соответствующим содержанием грядущее празднование 75-летия Победы, которое Путин неоднократно объявлял главным событием 2020 года.

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Довольно странная затея сделать главным событием 2020 года воспоминания о том, что произошло 75 лет назад, становится понятной, если взглянуть на ситуацию глазами Путина. Экономика России ползет вниз вместе с рейтингом президента. Правящая партия "Единая Россия" боится идти на выборы открыто под своим брендом, ее представители выдают себя за "независимых" кандидатов. Внешняя политика привела к тому, что все европейские соседи пытаются спрятаться от путинской России за щитом НАТО, а азиатские соседи стараются отодвинуться от России и все теснее придвигаются к Китаю. Любой транзит власти для Путина – синоним тюрьмы или насильственной гибели, и он это прекрасно понимает. Для сохранения пожизненной власти ему необходима война. Тех, что идут в Украине и в Сирии недостаточно. Нужна большая информационная война, которая должна быть продолжением Великой отечественной.

Украина плохо подходит на роль главного супостата в той войне исторической памяти, которую сейчас ведет Путин практически против всей западной цивилизации. Теоретически, конечно, можно было бы объявить Украинскую ССР участницей войны против РСФСР на стороне Рейха, и нет ни малейших сомнений в том, что спецназ путинских исторических войск вполне успешно выполнил бы эту диверсионную вылазку в прошлое. Но, видимо, время еще не пришло. Так что на сегодня главный враг - Польша. Тем более, что польский премьер Матеуш Моравецкий решил лично ответить Путину на его обвинения Польши в том, что она "развязала Вторую мировую" и опубликовал на американском сайте "Politico" соответствующую статью.

В своей статье польский премьер фактически повторяет тезисы резолюции Европарламента от 19.09.2019, в которой зафиксировано, что ответственность за начало Второй мировой войны несут два тоталитарных режима: сталинский СССР и гитлеровская Германия. Матеуш Моравецкий эти тезисы развернул и дополнил фактами послевоенной истории. Трудно, например, возразить против вот такого утверждения польского премьера:

Для Западной Европы этот трагический период истории завершился в 1945 году капитуляцией нацистского режима в Германии. Но для многих европейских стран мир означал не конец трагедии, а лишь начало новой. Советская оккупация, продлившаяся еще 45 лет, унесла миллионы жизней и лишила Польшу и Центральную Европу независимости и шансов на нормальное экономическое развитие.

Для ответа польскому премьеру были задействованы все главные ресурсы путинской дипломатии и телевизора. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова написала текст под названием "Очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой". Текст Марии Захаровой завершается словами: "Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека".

Владимир Соловьев в своей программе "Вечер" от 22.01.2020 посвятил разбору "персонального дела" Матеуша Моравецкого больше часа. Одним из главных обвинителей, помимо ведущего, был израильский "эксперт" Яков Кедми, который не скрывал своей полонофобии.

"Вот не могут они быть нормальным государством!" - возмущался Кедми. И немедленно поставил диагноз этой польской "ненормальности": "Сегодня в Польше возрождается фашистское государство, в котором поклоняются Гитлеру".

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Тут Кедми не смог удержаться и пнул заодно Украину и страны Балтии, сообщив, что там тоже образовались фашистские государства. Ну, и, естественно, Кедми воспроизвел расхожее обвинение, что "поляки впитывают антисемитизм с молоком матери".

Антисемитизм есть у всех народов. Поляки не исключение. Черные страницы польского антисемитизма - и довоенного, и послевоенного, и, особенно, во время войны, когда поляки выдавали евреев немцам и сами их убивали, - хорошо известны и евреям и полякам. Никто не вправе их забывать. Но злобный бред про то, что поляки обладают "врожденным антисемитизмом", имеют чуть ли не генетическую предрасположенность к этому пороку, во-первых, очень сильно отдают нацизмом, а во-вторых, опровергаются множеством фактов.

Израильский Институт Катастрофы и Героизма "Яд ва-Шем" поименно отмечает тех, кто, не будучи евреем, спасал евреев от уничтожения, зачастую рискуя собственной жизнью. Этих людей, которых называют Праведниками народов мира всего 26 513 из 51 страны мира. Больше всего праведников мира среди поляков – 6 992, то есть 26%. Каждый четвертый Праведник мира – поляк. Нет ни малейших сомнений в том, что и Кедми, и Соловьев эти цифры знают. Так что "добросовестное неведение" в их случае исключено, а значит, эти люди просто целенаправленно лгут и клевещут.

Слово за слово, персональное дело Матеуша Моравецкого в студии Соловьева постепенно переросло в трибунал над европейской цивилизацией. Ей, этой ненавистной Западной Европе, припомнили все, начиная с гонений на евреев в Испании. Все так. Только в те времена, когда на территории Западной Европы евреи, действительно, подвергались дискриминации, принимавшей порой формы отвратительные и чудовищные, московские великие князья и цари решили "еврейский вопрос" просто и окончательно: евреям вообще не позволяли селиться на территории Московии.

Иван Грозный, например, запретил всякое пребывание евреев в стране и бдительно следил за тщательным соблюдением запрета. В 1545 году были сожжены товары еврейских купцов из Литвы, приехавших в Москву. Когда польский король Сигизмунд II Август в 1550 году напомнил русскому царю, что раньше московские великие князья свободно впускали всех купцов из Польши, будь то христиане или евреи, Иван Грозный ответил: "жиды… людей от крестьянства (то есть христианства – И.Я.) отводили и отравныя зелья в наше государство привозили… И ты бы, брат наш, вперед о жидах нам не писал!".

После взятия города Полоцка войсками Ивана Грозного в феврале 1563 года около 300 местных евреев, отказавшихся перейти в христианство, были утоплены в Двине.

Царь Алексей Михайлович изгонял евреев даже из временно занятых русскими войсками литовских и белорусских городов. В присоединенной к России части Украины евреи права постоянно жить также не получили.

Так что вопрос о том, кто в истории был большим антисемитом – поляки или русские – требует множества уточнений.

Во всех этих информационных "войнах памяти" главная опасность в угрозе перейти грань, когда инициаторы такой войны перестают ее контролировать и война ненависти может перерасти в настоящую войну, в которой гибнут люди. В случае с Польшей, учитывая членство в НАТО, вероятность такого перерастания крайне маловероятна, поэтому Путин сразу после 9 мая неизбежно скомандует телевизору и прочим информационным орудиям вновь вернуться к Украине.

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