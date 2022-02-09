На этот раз говорится, что к взрыву якобы причастна группа людей из Украины. В частности, "террористка, прошедшая подготовку в Сирии".

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По данным российских СМИ, именно эта "террористка" пронесла и установила в автобусе взрывчатку. А затем активировала ее с помощью радиопередатчика. Помогали женщине якобы трое сообщников. Впоследствии компания якобы сбежала в сторону Украины.

Со ссылкой на мифические источники российские СМИ также заявляют, что "теракт не могли организовать без поддержки СБУ".



Циничный фейк российских СМИ / Скриншот 24 канала

Взрыв в автобусе Воронежа: главное

Взрыв в автобусе Воронежа прогремел 13 августа 2021 года. От ударной волны выбило все окна и двери, а также – оторвало люки в потолке.

Всего в салоне находились 35 человек. Погибли – 2 женщины.

Кроме того, известно о 18 пострадавших. На больничных койках оказались 12 человек.

Местные власти сразу заявили, что версию теракта не рассматривают.

Заметьте! Россия "славится" своими фейками. В частности, об Украине. По данным экспертов, ежегодно страна-агрессора тратит от 3 до 5 миллиардов долларов на пророссийскую пропаганду.