Цього разу мовиться, що до вибуху начебто причетна група людей з України. Зокрема, "терористка, яка пройшла підготовку у Сирії".

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За даними російських ЗМІ, саме ця "терористка" пронесла та встановила в автобусі вибухівку. А згодом активувала її за допомогою радіопередавача. Допомагали жінці нібито троє спільників. Згодом компанія буцімто втекла у бік України.

З посиланням на міфічні джерела російські ЗМІ також заявляють, що "теракт не могли організувати без підтримки СБУ".



Цинічний фейк російських ЗМІ / Скриншот 24 каналу

Вибух в автобусі Воронежа: головне

Вибух в автобусі Воронежа прогримів 13 серпня 2021 року. Від ударної хвилі вибило усі вікна і двері, а також – відірвало люки у стелі.

Загалом у салоні перебували 35 людей. Загинули – 2 жінок.

Окрім того, відомо про 18 постраждалих. На лікарняних ліжках опинилися 12 людей.

Місцева влада відразу заявила, що версію теракту не розглядають.

Зауважте! Росія "славиться" своїми фейками. Зокрема, про Україну. За даними експертів, щорічно країна-агресорка витрачає від 3 до 5 мільярдів доларів на проросійську пропаганду.