Цього разу мовиться, що до вибуху начебто причетна група людей з України. Зокрема, "терористка, яка пройшла підготовку у Сирії".
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За даними російських ЗМІ, саме ця "терористка" пронесла та встановила в автобусі вибухівку. А згодом активувала її за допомогою радіопередавача. Допомагали жінці нібито троє спільників. Згодом компанія буцімто втекла у бік України.
З посиланням на міфічні джерела російські ЗМІ також заявляють, що "теракт не могли організувати без підтримки СБУ".
Цинічний фейк російських ЗМІ / Скриншот 24 каналу
Вибух в автобусі Воронежа: головне
- Вибух в автобусі Воронежа прогримів 13 серпня 2021 року. Від ударної хвилі вибило усі вікна і двері, а також – відірвало люки у стелі.
- Загалом у салоні перебували 35 людей. Загинули – 2 жінок.
- Окрім того, відомо про 18 постраждалих. На лікарняних ліжках опинилися 12 людей.
- Місцева влада відразу заявила, що версію теракту не розглядають.