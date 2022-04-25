РосСМИ разгоняют фейки о "сбитых украинских беспилотниках", которые якобы задействовали в атаке на Брянск

РосСМИ разгоняют фейки о том, что Россия якобы "сбила украинские беспилотники", будто задействованные в атаке на Брянск. Хотя на самом деле аналогичные фото российская пропаганда использовала еще 24 марта.

Соответствующую информацию рассказал в телеграме представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Об этом он написал вечером 25 апреля.

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РосСМИ распространяют очередной фейк якобы о взрывах в российском Брянске

Российские телеграм-каналы распространяют фото украинского дрона U22 Airbone, якобы сбитого 25 апреля в небе над Курской областью,

– сообщил Братчук.

Однако эти фотографии, которые на этот раз перевернули в фоторедакторе, впервые опубликовали 24 марта. Тогда прокремлевские телеграм-каналы писали, что якобы аналогичный украинский дрон был сбит в городе Клинце Брянской области.

Оккупанты во второй раз используют аналогичное фото для пропаганды / Фото Сергея Братчука

Спикер ОВА объяснил, что на самом деле:

"поводом для подобных публикаций могли являться недавние возгорания инфраструктурных объектов в Тверской и Брянской областях;

в российских СМИ постоянно нагнетается истерия по поводу "обстрелов" якобы украинскими военными объектов в Белгородской области".

Кстати, в ночь на 25 апреля в российском Брянске раздались два взрыва в разных местах, а впоследствии вспыхнули пожары. Писали, что "неприятности" постигли их нефтебазу и воинскую часть.

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