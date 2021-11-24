За последние сутки, 23 ноября, в Словакии обнаружили более 11 тысяч новых заражений. В стране с 5,5-миллионным населением рост инфицирования коронавирусом на душу населения является самым высоким в мире.
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Ситуация с коронавирусом в Европе
- По прогнозу ВОЗ в Европе к марту от осложнений коронавируса могут умереть еще 500 тысяч человек. Людей призывают быть ответственными – вакцинироваться и носить маски.
- За полтора года пандемии в Германии зафиксировали самую большую вспышку коронавируса. Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что необходим более жесткий карантин.
- На территории Австрии власти объявили локдаун из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Он продлится максимум 20 дней.
Коронавирус в Словакии и Украине
- За все время пандемии в Словакии зафиксировали 1,09 миллиона случаев коронавируса.
- С июля этого года Словацкая Республика разрешила украинским туристам въезжать на ее территорию.
- После исключения Украины из "зеленого" списка ЕС Словакия сохранила право въезда для украинцев.
- С 11 ноября 2021 года Словакия применяет в отношении граждан Украины на своих внешних границах Рекомендацию Совета Европы о временном ограничении поездок в ЕС, которые не являются необходимыми.
- Невакцинированным украинцам, которые едут с частной или туристической целью в Словакию, откажут во въезде.