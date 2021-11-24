За последние сутки, 23 ноября, в Словакии обнаружили более 11 тысяч новых заражений. В стране с 5,5-миллионным населением рост инфицирования коронавирусом на душу населения является самым высоким в мире.

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Ситуация с коронавирусом в Европе

Коронавирус в Словакии и Украине