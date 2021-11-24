За останню добу, 23 листопада, у Словаччині виявили понад 11 тисяч нових заражень. У країні з 5,5-мільйонним населенням зростання інфікування коронавірусом на душу населення є найвищим у світі.

До теми Європу накрили масові антивакцинаторські протести: хто стоїть за заворушеннями

Ситуація з коронавірусом у Європі

Коронавірус у Словаччині та Україна