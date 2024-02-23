НАПК составило протокол в отношении заместителя руководителя ОП Шурмы: в чем его обвиняют

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административных правонарушениях в отношении Ростислава Шурмы, который является заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Шурму обвиняют в использовании должностных полномочий в собственную пользу и пользу своей семьи.

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Подробности схемы

Сообщается, что в 2022 году Шурма организовал при ОПУ Комитет электроэнергетики, участники которого собирались под его председательством. К участию в заседаниях Комитета были привлечены Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка".

Решение, принятые на заседаниях Комитета, имели влияние на удовлетворение частного интереса чиновника, а именно – создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений касательными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями,

– сообщили в НАПК.

В частности стало известно, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников.

Более того, сам Шурма в период с 2019-го по 2021 год входил в состав наблюдательного совета инвестиционного фонда "Гелиос", которая является соучредителем трех из названных выше компаний.

В НАПК выяснили, что чиновник, используя полномочия в Комитете, способствовал погашению задолженности перед компаниями брата.



НАПК составило протокол по Шурме / Инфографика НАПК

Какое наказание грозит чиновнику

НАПК составило в отношении действий Ростислава Шурмы протокол по частям 1, 2 статьи 172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Его уже направили в суд.

Если Шурму признают виновным, суд может назначить наказание в виде штрафа. Также данные о чиновнике внесут в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.