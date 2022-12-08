Соответствующее видео уже разлетелось по сети. Так, сине-желтую конструкцию установили в центре российского города.

Кстати Сюрреализм по-русски: в Тверской области заметили военный транспорт с украинскими флагами

Центр Ростова-на-Дону неожиданно стал сине-желтым

На опубликованном видео можно увидеть, как россиянка начала ворчать из-за того, что в городе установили новогоднюю инсталляцию, имеющую синие и желтые цвета.

А теперь, люди, посмотрите на это позорище: Ростов-на-Дону, "хо*лячие" флажки,

– заявила россиянка.

Россияне возмутились сине-желтой инсталляцией в Ростове-на-Дону: смотрите видео

Позже местные телеграм-каналы написали, что установку уже забрали. Отметим, что отстающие жители Ростова-на-Дону уже настолько отупели, что даже не знают, что сине-желтый цвет – это цвет футбольной команды Ростов.

Центр российского Екатеринбурга разукрасили украинскими флагами

В центре российского Екатеринбурга появились украинские флаги. Желто-синие краски нанесли на архитектурные объекты 11 августа этого года.

Так, украинские флаги появились на центральной площади города возле театра драмы. Синие и желтые цвета нанесли на лестницу и гранитный шар уличные художники.

Напомним, в апреле флаг Украины развевался в столице России – Москве. Сине-желтый флаг установили пока не над Кремлем, а на крыше административного здания.