Відповідне відео вже розлетілось мережею. Так, синьо-жовту конструкцію встановили у центрі російського міста.

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Центр Ростова-на-Дону неочікувано став синьо-жовтим

На опублікованому відео можна побачити, як росіянка почала бурчати через те, що в місті встановили новорічну інсталяцію, яка має сині та жовті кольори.

А тепер, люди, подивіться на це позорище: Ростов-на-Дону, "хо*лячі" прапорці,

– заявила росіянка.

Росіяни обурились синьо-жовтою інсталяцією у Ростові-на-Дону: дивіться відео

Згодом місцеві телеграм-канали написали, що інсталяцію вже забрали. Зауважимо, що відсталі мешканці Ростова-на-Дону вже настільки отупіли, що навіть не знають, що синьо-жовтий колір – це кольори футбольної команди Ростов.

Центр російського Єкатеринбурга розмалювали українськими прапорами

У центрі російського Єкатеринбурга з'явилися українські прапори. Жовто-сині фарби нанесли на архітектурні об'єкти 11 серпня цього року.

Так, українські прапори з'явилися на центральній площі міста біля театру драми. Сині і жовті кольори нанесли на сходи і гранітну кулю вуличні художники.

Нагадаємо, у квітні прапор України замайорів у столиці Росії – Москві. Синьо-жовтий стяг встановили поки не над Кремлем, а на даху адміністративної будівлі.