Життя у Росії сповнене "неочікуваностями" та цікавими сюжетними поворотами – ще вчора ти кричав, що підтримуєш Путіна, а сьогодні споглядаєш, як техніка з прапорами України роз'їжджає вулицями. Відповідне відео опублікували російські телеграм-канали.

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Як Росія пояснює техніку з українським маркуванням на своїй території

Можна було б подумати, що Збройні Сили настільки далеко зайшли під час контрнаступу, що тепер роз'їжджають землями Росії. Або хтось вирішив влаштувати провокацію та повісити синьо-жовті прапори на техніку російських військових. З цього приводу непорозуміння виникло у жителя Твері.

Це, можливо, комусь здасться провокацією, але маю відчуття сюрреалізму,

– скаржиться він.

Однак насправді реальність трохи інша. Як стверджують поліцейські ворожої країни, у Твері відбувається знімання фільму – задля цього, власне, використовують техніку з українськими стягами.

У Твері знімають фільм з технікою, на якій українські прапори: дивіться відео з російського телеграм-каналу

Який "кіношедевр" готує Росія

Кремль знімає черговий пропагандистський фільм, у якому хоче виставити Україну та Збройні Сили в поганому ключі. Очевидно, дивитися притомній людині таке заборонено.

Як пишуть ворожі ЗМІ, кінокартина розповідає про європейського музиканта, який опиняється в Україні під час проведення "специальной воєнной опєрації" і стає свідком "злочинів Київського режиму проти українського народу". Важко не погодитись з тим, що це звучить як повний маразм, але Росії годі уже дивуватися.

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Фільми адекватної людини

Нагадаємо, сьогодні, 26-го листопада, Україна вшановує 90-ті роковини геноциду українського народу, що відбувався у 1932 – 33 роках минулого століття з подачі Сталіна та всього радянського керівництва. У День пам'яті жертв Голодомору ви можете переглянути фільми, про які 24 канал коротко розповів у цьому матеріалі.

Варте уваги – у Росі паніка через українську техніку на вулицях: дивіться відео