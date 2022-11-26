Жизнь в России полна "неожиданностями" и интересными сюжетными поворотами – еще вчера ты кричал, что поддерживаешь Путина, а сегодня созерцаешь, как техника с флагами Украины разъезжает по улицам. Соответствующее видео опубликовали российские телеграм-каналы.

Читайте также Политтехнолог объяснил, зачем Путин встретился с "матерями"

Как Россия объясняет технику с украинской маркировкой на своей территории

Можно было бы подумать, что Вооруженные Силы настолько далеко зашли во время контрнаступления, что теперь разъезжают по землям России. Или кто решил устроить провокацию и повесить сине-желтые флаги на технику российских военных. По этому поводу недоразумение возникло у жителя Твери.

Это, возможно, кому покажется провокацией, но имею ощущение сюрреализма,

– жалуется он.

Однако на самом деле реальность несколько иная. Как утверждают полицейские вражеской страны, в Твери происходит съемка фильма – для этого, собственно, используют технику с украинскими флагами.

В Твери снимают фильм с техникой, на которой украинские флаги: смотрите видео с российского телеграм-канала

Какой "киношедевр" готовит Россия

Кремль снимает очередной пропагандистский фильм, в котором он хочет выставить Украину и Вооруженные Силы в плохом ключе. Очевидно, смотреть сознательному человеку такое запрещено.

Как пишут вражеские СМИ, кинокартина рассказывает о европейском музыканте, который оказывается в Украине во время проведения "специальной военной операции" и становится свидетелем "преступлений Киевского режима против украинского народа". Трудно не согласиться с тем, что это звучит как полный маразм.

Читайте также Россияне разгоняют фейк о наступлении ВСУ на Белгород: с чем это связано

Фильмы адекватного человека

Напомним, сегодня, 26 ноября, Украина чествует 90-ю годовщину геноцида украинского народа, который проходил в 1932 – 33 годах прошлого века с подачи Сталина и всего советского руководства. В День памяти жертв Голодомора вы можете посмотреть фильмы, о которых 24 канал кратко рассказал в этом материале.

Достойно внимания – в России паника из-за украинской техники на улицах: смотрите видео