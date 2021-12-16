В Ростове суд ненароком признал, что российские войска таки есть на Донбассе

Недавно судья Кировского районного суда Ростова признал присутствие российских войск на оккупированном Донбассе. Произошло это во время вынесения приговора в отношении одного из военных.

О том, что один из судов России таки признал присутствие российских военных на территории оккупированного Донбасса, в сети сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Суд России признал присутствие войск на Донбассе

Российский суд впервые официально признал, что войска России воюют против Украины в Донецкой и Луганской области,

– говорится в сообщении.

По словам россиян, бойцы находятся там "на боевом дежурстве". Такую формулировку даже зафиксировали в приговоре. Однако приговор касается не военных преступлений, а взяточничества.

Суть дела, в котором "прокололись" оккупанты

Одного из военных обвинили в том, что он поставлял продукты российским бойцам, находившимся на территории так называемых республик.

"Он едва не сорвал в мае – ноябре 2019 года поставки продуктов российским солдатам, которые находились "на боевом дежурстве" на оккупированной части Украины", – пояснил Цаплиенко.

Более того – судья Кировского суда Ростова пошел дальше и внес все в официальный документ, а затем выложил его в публичный доступ. Журналист предположил, что документы этого дела теперь будут пытаться "подчистить".

Официально Россия не признает, что воюет против Украины на территории оккупированного Донбасса. Владимир Путин и его сторонники – как в России, так и в Украине – заявляют о якобы гражданской войне. Однако периодически в рассказах как самих российских наемников, так и их руководства все же всплывает правда.



Суд Ростова признал присутствие россиян на Донбассе/ Скриншот из судебныерешения.рф





Текст приговора есть в свободном доступе / Скриншот из судебныерешения.рф

Отрывок из сообщения Андрея Цаплиенко

"Они там есть". Российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины в Донецкой и Луганской областях. Находятся там, как говорят сами русские, «на боевом дежурстве». Такая формулировка даже зафиксирована в приговоре. Правда, приговор не за военные преступления, а за... взяточничество.

Суть дела. Фигурант поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Едва не сорвал в мае-ноябре 2019 года поставки продовольствия русским солдатам, которые находились "на боевом дежурстве" на оккупированной части Украины. Попытался закрыть свои факапы взятками. Не получилось. Но еще больший факап сделал судья Кировского суда Ростова. Внес все это в официальный документ. Выложил его в публичный доступ. Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно является скрытым агентом нашей разведки.