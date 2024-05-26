Как сообщают российские паблики, неприятность случилась с сухогрузом Zelenga и железнодорожным мостом, важным для логистики оккупантов в Крыму.

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Неприятное утро для оккупантов в Крыму

По словам свидетелей, Zelenga по неизвестной причине, вместо того, чтобы двигаться по середине реки, сошла на мелководье, после чего врезалась в разводной мост.

Предварительно, теплоход потерял управление из-за неисправности двигателя. В результате аварии на сухогрузе были смяты капитанский мостик и рубка. Информации о пострадавших пока нет.

Как отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, именно этот мост активно завязан на логистике в Крыму. Конечно, оккупанты не используют его для гражданского населения.

В любом случае, сегодня без железной дороги. И минус судно с тогового флота россиян,

– подытожил последствия речного ДТП в Ростове чиновник.

Авария на реке Дон / Кадры соцсети

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