Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта

Россия решила закрыть авиапространство для полетов над Ростовской областью до 2 марта.

После военного вторжения в Украину Россия решила закрыть Ростовскую воздушную зону.

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Это территория более чем на 750 тысяч квадратных километров, которая охватывает южные регионы России на границе с оккупированными до этого территориями Украины, акваторию Черного, Азовского и Каспийского морей.