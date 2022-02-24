Ростовская воздушная зона будет закрыта до 2 марта
24 февраля 2022 , 06:32Читати новину українською
Россия решила закрыть авиапространство для полетов над Ростовской областью до 2 марта.
После военного вторжения в Украину Россия решила закрыть Ростовскую воздушную зону.
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Это территория более чем на 750 тысяч квадратных километров, которая охватывает южные регионы России на границе с оккупированными до этого территориями Украины, акваторию Черного, Азовского и Каспийского морей.