Танки уже под наблюдением партизан

Фотографию эшелона российских танков опубликовали партизаны движения "Атеш". Фотография была сделана на железнодорожном вокзале.

Интересно ВСУ освободили Ровнополь и продвинулись под Бахмутом: как через неделю изменилась карта боевых действий

"Атеш" обнаружил эшелон одних из самых современных российских танков. Совершенно неплохая машина, будет неудобно, если она не доедет до места назначения,

– подчеркнули партизаны.

Движение "Атеш" добавило, что танки заметили на железнодорожной станции Каменска, что в Ростовской области. В общей сложности зафиксировали по меньшей мере 12 танков, похожих на Т-90М "Прорыв".

Где расположена железнодорожная станция Каменская: карта



В Ростовской области заметили эшелон современных танков / Фото "Атеш"

Что известно о танках "Прорыв" Эти танки элитные российские танковые подразделения начали получать вместо "Арматы". Т-90М "Прорыв" является очередной модернизацией Т-72. Российские пропагандистские СМИ уже громко назвали этот танк "вершиной танкостроительной отрасли". Стоимость одного такого танка составляет 4,5 миллиона долларов, поэтому "Прорыв" является самым дорогим танком в России.

Интересно, что украинские военные уже не раз уничтожали эти российские танки. 27 мая Сухопутные войска ВСУ сообщили, что ликвидировали российскую технику с воздуха. Это произошло на Востоке Украины.