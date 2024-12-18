В Ростовской области ракеты могли атаковать один из крупнейших химических заводов России

В Ростовской области днем 18 декабря было громко. Оккупанты в сети жаловались на мощные взрывы, а сейчас местные жители жалуются на удары по заводу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Ростовской области могло "прилететь" по заводу

В Ростовской области около 15:30 объявили тревогу из-за ракетной опасности. В местных телеграм-каналах сообщали о якобы работе "пе-ве-о" и мощных взрывах.

Громко было в районах населенных пунктов Гуково, Малая Каменка и Каменск-Шахтинский. Более того, как утверждают в сети, в Ростовской области могло "прилететь" по территории одного из заводов. Сейчас детали остаются неизвестными.

Прилет в Ростовской области: смотрите видео

На другом видео можно увидеть столб черного дыма, который поднимается над территорией. На каком заводе могли прозвучать взрывы – пока неизвестно.

Столб дыма в Ростовской области: смотрите видео

В то же время исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар уже отчитался якобы о "10 сбитых ракетах". Он также добавил, что в хуторе Малая Каменка из-за падения обломков вспыхнул жилой дом.

Также повреждены несколько других домов, а в другом дворе – якобы обнаружили фрагмент ракеты. Традиционно, о пострадавших не сообщали. Также Слюсарь не упоминал о прилетах на территории завода.

В российском минобороны пока не комментировали атаку в Ростовской области.

В ЦПД рассказали, какой завод оказался под ударом

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что в Ростовской области атаковано одно из крупнейших химических предприятий России – ФКП "Комбинат Каменский".

Этот завод занимается производством ракетного топлива. В частности, предприятие специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе.

Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов для боеприпасов и утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.