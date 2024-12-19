Ростовскую область атакуют дроны: в Новошахтинске пылает НПЗ

Ночь на 19 декабря оказалась тревожной для жителей Ростовской области России. Регион атаковали беспилотники, под ударом дронов оказался в частности нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы. Сообщается также, что взрывы раздавались в Таганроге, где российская так называемая ПВО пыталась сбить беспилотники.

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Дроны атаковали российский НПЗ в Новошахтинске

В результате атаки на Ростовскую область был поражен нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске. После удара БпЛА на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Взрывы в области лаконично прокомментировали и сами россияне.

Ярче небо стало. Как в прошлый раз, когда бомбили,

– сказал один из очевидцев.

Украинские OSINT-аналитики подтвердили поражение НПЗ в Ростовской области и опубликовали координаты завода. Отмечается, что установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 получила существенные повреждения в результате атаки и продолжает гореть.

Где расположен нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске: смотрите на карте

Тем временем местные российские власти заявляют, что силы ПВО якобы уничтожили семь беспилотников в Ростовской области, в том числе шесть в Таганроге и один в Батайске.

В Новошахтинске горит НПЗ: смотрите видео