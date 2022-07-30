В элитной дивизии российской армии целая рота отказалась от контракта

Все большее количество российских оккупантов боится ехать умирать в Украину. Солдаты врага из-за страха смерти начали отказываться от контрактов даже под угрозами.

российские оккупанты начали понимать, что ни одна победа в войне против Украины им не светит, а перспектива остаться без конечностей или стать "хорошим россиянином" их пугает. Солдаты врага стали отказываться ехать на войну и становиться очередной единичкой в показателе безумных потерь оккупантов.

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Целая рота элитной дивизии оккупантов – отказники

россиянам не удается заставить идти воевать против Украины даже своих элитных военных. Об этом сообщили источники 24 канала в разведке.

В частности, искусная работа воинов ВСУ с мощным оружием партнеров крайне испугала Кантемировскую танковую дивизию врага, которая считается элитной. От контракта отказалась целая 2 рота, все оккупанты в один.

Те, кому не хватило инстинкта самосохранения для спасения жизни. снимают технику с консервирования и грузят боекомплекты. Впрочем, даже намека на боевой дух там нет – все оккупанты напуганы и боятся встречи с ВСУ.