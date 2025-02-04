Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УП. Так, около 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте, будут переведены в Сухопутные войска.

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Для чего в Сухопутные войска переводят 50 тысяч военных?

Как отмечает собеседник издания в Генштабе, целью такого большого перевода является начало первой за три года полномасштабной войны ротации.

Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты,

– указывает источник.

Отмечается, что такие перемещения, а также рекрутинг, позволят начать ротации – уже есть утвержденный план.

На вопрос, связано ли решение о запуске ротаций на фронте с возможными переговорами или заморозкой линии фронта, собеседник ответил, что нет. В Генштабе убеждены, что Украина может провести ротации и в условиях большой войны.

Отметим, что "Милитарный" со ссылкой на собственные источники сообщил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий запретил перевод специалистов связи в пехоту и на другие должности. Однако в других родах и видах войск, то есть в ДШВ, МП, ПС, ДССТ, ВМС и в структурах МВД может быть другая установка.