Гнатов объяснил, что вопрос ротации является очень чувствительной темой для украинских военных. Однако сейчас военно-политическое командование, в том числе и Объединенных сил, работают над этим вопросом.

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Что сказал командующий Объединенных сил о ротации

Командующий Объединенных сил ВСУ объяснил, что в слово "ротация" можно вкладывать много смыслов. В то же время именно обстановка на линии фронта определяет, как она должна происходить.

Обстановка такая, что наступательная инициатива сейчас у противника, он еще способен наращивать усилия; мы же выполняем задачу, чтобы его остановить. При таких условиях говорить, что гарантированно состоятся ротации и в каких масштабах они будут, – преждевременно,

– объяснил Гнатов.

В то же время генерал заверил, что как только у украинской армии появятся возможности, а ситуация на фронте будет позволять это делать, то этот вопрос будет решен.

Андрей Гнатов также отметил, что подразделения постоянно заменяются на позициях, меняются зоны, где они выполняют задачи, меняются направления.

"Это очень сложная система взаимодействия, и простого ответа на вопрос не будет", – заметил генерал.

К слову, о ротации также высказывался и командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. Генерал отмечал, что этот процесс будет происходить, но позже, поскольку сейчас все защитники-нацгвардейцы находятся на фронте. Однако Пивненко подчеркнул, что ротации пока можно делать на уровне батальонов и ротных групп.