Гнатов пояснив, що питання ротації є дуже чутливою темою для українських військових. Однак наразі військово-політичне командування, в тому числі й Об'єднаних сил, працюють над цим питанням.

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Що сказав командувач Об'єднаних сил про ротацію

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ пояснив, що у слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Водночас саме обстановка на лінії фронту визначає, як саме вона має відбуватися.

Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації й в яких масштабах вони будуть, – передчасно,

– пояснив Гнатов.

Водночас генерал запевнив, що щойно в української армії з’являться можливості, а ситуація на фронті буде дозволяти це робити, то це питання буде розв'язано.

Андрій Гнатов також наголосив, що підрозділи постійно замінюються на позиціях, змінюються зони, де вони виконують завдання, змінюються напрямки.

"Це дуже складна система взаємодії, і простої відповіді на питання не буде", – зауважив генерал.

До слова, про ротації також висловлювався і командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Генерал зазначав, що цей процес відбуватиметься, але пізніше, оскільки зараз всі захисники-нацгвардійці перебувають на фронті. Однак Півненко підкреслив. що ротації наразі можна робити на рівні батальйонів і ротних груп.