Олександр Півненко зазначив, що це питання з'явиться пізніше, тому що зараз всі захисники з Нацгвардії на фронті. Є також завдання з посилення кордонів, на прифронтових та деокупованих територіях та інші завдання в цьому контексті.

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Що сказав командувач Нацгвардії про ротації ще

Відповідаючи на запитання журналісти, чи може генерал планувати ротації окремо, у межах Нацгвардії, Півненко зазначив, що може, "але зараз мова не про ротацію у складі бригад". За його словами, це можливо робити на рівні батальйонів та ротних груп.

Це теж важливо. Ворог намагається проводити активні дії по всій лінії фронту, тому ми повинні мати зосереджені сили, залучаємо наші спецпідрозділи. Довжелезна лінія фронту, активність штурмів, авіаційні удари, але працюємо. І будемо нарощувати наші спроможності, розвиватися, готуватися, вчити командирів. Буде краще,

– пояснив командувач НГУ.

Він додав, що можливість ротації з'явиться у час, коли інтенсивність бойових дій трохи знизиться. Але, як Півненко наголосив, з нашим сусідом це "така собі історія".

"Ми, швидше за все, будемо будувати армію і готуватись за зразком, як в Ізраїлі, але з урахуванням своїх національних інтересів, досвіду – зі своїм баченням. Якщо ми хочемо жити як держава і вижити як нація, нам постійно доведеться захищатися", – зауважив генерал.

Командувач НГУ зазначив, що серед нацгвардійців збільшилась чисельність тих, хто приходить за мобілізацією, а також тих, хто доєднався через рекрутинг. Він також спростував ІПСО ворога, що, мовляв, на фронт кидають непідготовлених бійців. Півненко наголосив, що командири розуміють, що підготовка – це найважливіше.

Ну, відправили непідготовленого бійця, а він, не дай Боже, загинув, або втратив позицію. Потім треба йти підготовленому, щоб ту позицію повернути. Це набагато важче, ніж утримувати. Тому краще не втрачати,

– сказав він.

Півненко підкреслив успіх Нацгвардії, пояснюючи його досвідом командирів і ретельною підготовкою. Підрозділ генерала зазнав мінімальних втрат: лише один солдат зазнав поранення у бою, при цьому успішно відвоювавши 8 – 9 позицій.