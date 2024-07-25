Командувач Національної гвардії України зазначив, що ситуація на фронті важка. Але можливості росіян не безмежні.

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Росія не зможе вічність штурмувати на багатьох напрямках

Півненко переконаний, що в будь-якому випадку росіяни стануть в оборону.

Наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора – і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку,

– сказав командувач НГУ.

Він також зауважив, що за цей час Україні потрібно сформувати та підготувати свої підрозділи. А ще шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює – пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни,

– заявив він.

Олександр Півненко наголосив, що потрібно розвиватися. За його словами, найважливіше, що може бути зараз – це підготовка, розвиток навчальних центрів, закупівлі озброєння, військової техніки, виробництво своєї військової техніки, дронів, бронетехніки, засобів ППО, ПЗРК та боєприпасів.