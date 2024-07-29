В то же время есть категории граждан, которые даже после вступления в силу закона о мобилизации не должны были обновлять свои данные в ТЦК, и могут не бояться штрафов. Кому не надо обновлять свои военно-учетные данные – читайте в материале 24 Канала.
Интересно В ТЦК объяснили, могут ли мобилизовать украинцев в возрасте от 18 до 25 лет
Какие категории граждан не должны обновлять свои данные
Новый закон о мобилизации четко определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК, чтобы обновить свои военно-учетные данные. Говорится о 6 категориях украинцев, которым не надо этого делать.
В частности, не надо обновлять данные таким категориям украинцев:
- тем, кому менее 18 лет и более 60 лет;
- тем, кого исключено с воинского учета.;
- тем, кого признано непригодным к несению военной службы по решению ВВК;
- не военнообязанным женщинам;
- военнослужащим;
- мужчинам от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.
Также не должны обновлять данные те мужчины, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Кому все же нужно обновить свои данные
Законодательство Украины обязывает обновить свои военно-учетные данные в ТЦК ряд категорий граждан. За невыполнение этой обязанности можно получить штраф или даже довести ситуацию до уголовной ответственности.
Обновить свои военно-учетные данные обязаны:
- мужчины с 17 до 25 лет с приписным, то есть, которые являются призывниками;
- все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет;
- женщины с медицинской и фармацевтической специальностью;
- те, у кого был статус "ограниченно-пригодный".
Кроме того, обновить свои данные надо гражданам с инвалидностью, которым поставили 2 или 3 группу после 24 февраля 2022 года. Вместе с этим придется повторно пройти медицинскую комиссию, чтобы подтвердить статус инвалидности.