Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Министерства энергетики Украины. Заметим, что министр Герман Галущенко после этого случая направил соответствующее письмо в МАГАТЭ.

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Как отреагировали на несогласованную ротацию

Глава энергетического ведомства Герман Галущенко направил письмо в МАГАТЭ, в котором отметил, что подобная ротация нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, это противоречит международному праву и законодательству нашего государства.

Он отметил, что Россия неоднократно создавала искусственные препятствия для надлежащей ротации экспертов МАГАТЭ и удерживала международных экспертов на площадке Запорожской АЭС более 80 дней под беспрецедентным давлением в зоне высоких военных рисков.

Украина в очередной раз подтверждает свою твердую позицию, что любая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить полностью в соответствии с международным правом и исключительно маршрутами, согласованными с украинскими властями, через территории, которые находятся под полным контролем Украины,

– говорится в письме.

Министр отметил, что в результате таких действий МАГАТЭ в Украине нет информации о том, кто сейчас находится на территории ЗАЭС. Также Галущенко призвал принять немедленные меры, чтобы исправить ситуацию и обеспечить соответствие деятельности международному праву.

К слову, сам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что ротация персонала на ЗАЭС из-за оккупированных территорий была вынужденным шагом для защиты работников агентства. Он заявил, что обсудил вопрос ротации с украинскими чиновниками.