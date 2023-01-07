Как рассказали спасатели ГСЧС, 6 января в больницу с диагнозом "отравление угарным газом" были госпитализированы жители села Опарипсы Дубенского района.
Важно Как уберечься от отравления угарным газом: полезные советы
Госпитализировали сразу всю семью:
- женщину 1984 года рождения,
- мужчины 1985 года рождения,
- двое детей – мальчики 2008 и 2016 года рождения.
Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Добавим, что на Сочельник произошла еще одна трагедия, однако на этот раз в Одесской области. В селе Белино в результате пожара в частном доме погибли мать и трое маленьких детей.
В Украине участились случаи отравления угарным газом
- В воскресенье, 25 декабря, в городе Дубно целая семья отравилась угарным газом. Родителей и 5-летнего ребенка доставили в больницу.
- В Закарпатье 13 декабря нашли супругов без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что они отравились угарным газом.
- В Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).
Заметим, что из-за многочисленных массированных обстрелов россиян украинцы вынуждены обогревать свои дома разными методами. Иногда это завершается трагедией.
Как избежать отравления угарным газом
- запрещено использовать для отопления неисправные и неотремонтированные отопительные печи;
- ни в коем случае не использовать отопительные приборы при отсутствии тяги в трубе;
- во время установки газовой колонки котла необходимо предусматривать отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания;
- при использовании твердого топлива нельзя закрывать вытяжку до полного сгорания топлива;
- при сильном ветре, дожде, тумане в дымовом канале может возникнуть обратная тяга, в результате чего продукты сгорания газа остаются в помещении. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях будьте особенно внимательны при использовании газовых приборов с организованным отводом продуктов сгорания.