Как рассказали спасатели ГСЧС, 6 января в больницу с диагнозом "отравление угарным газом" были госпитализированы жители села Опарипсы Дубенского района.

Важно Как уберечься от отравления угарным газом: полезные советы

Госпитализировали сразу всю семью:

женщину 1984 года рождения,

мужчины 1985 года рождения,

двое детей – мальчики 2008 и 2016 года рождения.

Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Добавим, что на Сочельник произошла еще одна трагедия, однако на этот раз в Одесской области. В селе Белино в результате пожара в частном доме погибли мать и трое маленьких детей.

В Украине участились случаи отравления угарным газом

В воскресенье, 25 декабря, в городе Дубно целая семья отравилась угарным газом. Родителей и 5-летнего ребенка доставили в больницу.

В Закарпатье 13 декабря нашли супругов без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что они отравились угарным газом.

В Одесской области 7 декабря угарным газом отравились пятеро детей. Предварительная причина отравления – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (трещины).

Заметим, что из-за многочисленных массированных обстрелов россиян украинцы вынуждены обогревать свои дома разными методами. Иногда это завершается трагедией.

Как избежать отравления угарным газом