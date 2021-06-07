На Ровненщине обнаружили контрабанду янтаря на 5 миллиардов гривен

СБУ заблокировала деятельность преступной группы на Ровненщине. Злоумышленники занимались контрабандой янтаря за границу в больших объемах.
Что известно о контрабанде янтаря
Оперативники СБУ разоблачили с поличным 16 старателей во время незаконной добычи янтаря. Это происходило на землях государственного фонда вблизи села Новаки Варасского района.
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Правоохранители изъяли у злоумышленников:
- 5 мотопомп кустарного производства,
- орудие, предназначенное для осуществления незаконного промысла,
- 4 автотранспортных средства,
- янтарь-сырец.
По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.
На Ровненщине правоохранители обнаружили контрабанду янтаря на 5 миллиардов гривен
В целом полицейские провели 24 обыска по месту жительства злоумышленников, в подсобных помещениях и цехах. Они изъяли:
- почти 650 килограммов янтаря-сырца разных фракций;
- 35 мотопомп кустарного производства;
- орудия, предназначенные для незаконной добычи янтаря;
- черновые записи относительно объемов сбыта янтаря и его стоимости;
- 3 единицы огнестрельного оружия.
СБУ провела 24 обыска
Контрабандный янтарь был весом 650 килограммов
К незаконному бизнесу причастны 10 жителей райцентра Сарны. Они нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке. Часть товара для перепродажи дельцы скупали у других участников теневого промысла.
В рамках уголовного производства по статье о незаконном сбыте янтаря продолжается досудебное расследование.