На Ровненщине обнаружили контрабанду янтаря на 5 миллиардов гривен

СБУ заблокировала деятельность преступной группы на Ровненщине. Злоумышленники занимались контрабандой янтаря за границу в больших объемах.

Что известно о контрабанде янтаря

Оперативники СБУ разоблачили с поличным 16 старателей во время незаконной добычи янтаря. Это происходило на землях государственного фонда вблизи села Новаки Варасского района.

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Правоохранители изъяли у злоумышленников:

5 мотопомп кустарного производства,

орудие, предназначенное для осуществления незаконного промысла,

4 автотранспортных средства,

янтарь-сырец.

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.



На Ровненщине правоохранители обнаружили контрабанду янтаря на 5 миллиардов гривен

В целом полицейские провели 24 обыска по месту жительства злоумышленников, в подсобных помещениях и цехах. Они изъяли:

почти 650 килограммов янтаря-сырца разных фракций;

35 мотопомп кустарного производства;

орудия, предназначенные для незаконной добычи янтаря;

черновые записи относительно объемов сбыта янтаря и его стоимости;

3 единицы огнестрельного оружия.



СБУ провела 24 обыска



Контрабандный янтарь был весом 650 килограммов

К незаконному бизнесу причастны 10 жителей райцентра Сарны. Они нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке. Часть товара для перепродажи дельцы скупали у других участников теневого промысла.

В рамках уголовного производства по статье о незаконном сбыте янтаря продолжается досудебное расследование.