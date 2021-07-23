"Жидкость пахнет химикатами": на Ровненщине обнаружили лужи с розовой водой – фото

На Ровненщине житель села Колоденка 22 июля посреди поля обнаружил лужи с розовой жидкостью. Мужчина сразу сообщил ГСЧС о подозрительной находке.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что уже отреагировали на это сообщение. Спасатели приехали на место происшествия в пятницу, 23 июля.

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По словам главы местной ОТО было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения,

– отметили чрезвычайники.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи.

Они проводят забор проб грунта, воздуха и самого вещества для осуществления экспресс-анализов.

Жидкость пахнет химикатами

В комментарии "Суспільному" житель села Колоденка Алексей Машта, который обнаружил подозрительную находку, заявил, что прошел вдоль луж и насчитал 600 шагов.

Жидкость пахнет химикатами. Сейчас аграрии как раз обрабатывают свои поля от вредителей. По моему мнению, это от них остались какие-то химикаты. Кто-то не рассчитал и разлил их случайно, или же слил остатки намеренно,

– предположил человек.



Недалеко от Ровно обнаружили лужи с розовой водой / Фото ГСЧС