"Жидкость пахнет химикатами": на Ровненщине обнаружили лужи с розовой водой – фото
Источник:ГСЧС
На Ровненщине житель села Колоденка 22 июля посреди поля обнаружил лужи с розовой жидкостью. Мужчина сразу сообщил ГСЧС о подозрительной находке.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что уже отреагировали на это сообщение. Спасатели приехали на место происшествия в пятницу, 23 июля.
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По словам главы местной ОТО было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения,
– отметили чрезвычайники.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи.
- Они проводят забор проб грунта, воздуха и самого вещества для осуществления экспресс-анализов.
Жидкость пахнет химикатами
В комментарии "Суспільному" житель села Колоденка Алексей Машта, который обнаружил подозрительную находку, заявил, что прошел вдоль луж и насчитал 600 шагов.
Жидкость пахнет химикатами. Сейчас аграрии как раз обрабатывают свои поля от вредителей. По моему мнению, это от них остались какие-то химикаты. Кто-то не рассчитал и разлил их случайно, или же слил остатки намеренно,
– предположил человек.
Недалеко от Ровно обнаружили лужи с розовой водой / Фото ГСЧС