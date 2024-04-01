Будет служить в боевой части: сканадльный военком из Ривне написал рапорт на увольнение

Начальник Ривненского объединенного городского ТЦК и СП полковник Александр Ярмошевич написал рапорт на перевод в боевую часть после того, как попал в скандал с поцелуями коллег на работе.

В Оперативном командовании “Запад” отметили, что не имеют претензий к тому, как военком выполнял свои служебные обязанности. В то же время отметили, что личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте, намекнув на распространенное попредньо в сети видео, на котором тот целуется с несколькими разными женщинами в разное время.

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Командование подписало приказ

Отметят, что военный сам написал рапорт с просьбой перевести его в одну из боевых частей, а командование подписало соответствующий приказ. Кроме того, отмечают, что сейчас выясняют, каким образом были установлены камеры в служебном помещении военкома.

Утечка видеоматериалов был вброшен и распространен в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Поэтому обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников,

– добавили в командовании.

Что этому предшествовало