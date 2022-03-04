На Ровенской АЭС все спокойно, инфовбросы – это провокация

Белорусские журналисты включились в информационную войну против Украины. Они распространяют ложную информацию об обстреле атомной электростанции.

Как сообщает спикер Ровенской областной военной администрации Александр Полищук, Ровенская АЭС работает в штатном режиме.

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Спикер Ровенской АЭС Алексей Кривошеев также подтвердил информацию, что никакие внештатные ситуации на станции не зафиксированы.

Никаких боевых действий. Станция достаточно надежно защищена, там всё в порядке. Никаких внештатных ситуаций, никаких обстрелов, никаких диверсий на Ровенской АЭС не было. Станция работает в обычном штатном режиме. Люди выходят на смену,

– сказал Кривошеев.

Он призвал всех критично оценивать любую информацию и проверять ее в официальных источниках украинских органов власти.

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