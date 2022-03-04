Проте, як повідомляє речник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Поліщук, Рівненська АЕС працює в штатному режимі.

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Речник Рівненської АЕС Олексій Кривошеєв також підтвердив інформацію, що жодних нештатних ситуацій на станції не зафіксовано.

Жодних бойових дій. Станція достатньо надійно захищена, там все в порядку. Ніяких позаштатних ситуацій, ніяких обстрілів, ніяких диверсій на Рівненській АЕС не було. Станція працює у звичайному штатному режимі. Люди виходять на зміну,

– сказав Кривошеєв.

Він закликав всіх критично оцінювати будь-яку інформацію та перевіряти її в офіційних джерелах українських органів влади.

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