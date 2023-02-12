Трагедия произошла вечером в селе Ивачково. На место оперативно прибыли медики и правоохранители.
Важно Упал с перрона на путь: на Львовщине поезд переехал мужчину
В Ровненской области под поездом погиб мужчина
Как стало известно, 52-летний и 49-летний мужчины решили поехать в Ровно, однако поезда уже не ездили. Поэтому они пошли вдоль путей в направлении города.
По словам не пострадавшего мужчины, в один момент он услышал, что приближается поезд. Однако его товарищ не успел среагировать. В результате от полученных травм он погиб на месте.
Теперь стражи порядка начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте. Все обстоятельства устанавливают.
Место, где произошла трагедия / фото полиции
Другие подобные случаи
- 23 октября 2022 года на одной из железнодорожных станций перегона Львов – Мостиска произошел несчастный случай. На путях обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
- 24 декабря в столице Украины мужчина попал под колеса метро. Поезда красной ветки метро курсировали по другому маршруту.
- Также ранее в Киевской области локомотив сбил подростка. От тяжелых травм он погиб на месте. Погибшему было 15 – 17 лет, он окончил 9 классов.