В Ровненской области населению запретили ходить в лес

В Ровненской области с 24 марта нельзя ходить в лес. Запрет будет действовать на период военного положения.

Такое решение одобрил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Указ он подписал 23 марта.

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Друзья, отнеситесь с пониманием к этим ограничениям. Ваша безопасность – важнее всего,

– подчеркнул чиновник.

Он отметил, что такое ограничение не касается военных, представителей исполнительной власти и лесоводов.

Напомним, ранее такое же решение было одобрено в Житомирской и Киевской областях.