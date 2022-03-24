В Ровненской области населению запретили ходить в лес
24 марта 2022 , 14:17Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Коваля
В Ровненской области с 24 марта нельзя ходить в лес. Запрет будет действовать на период военного положения.
Такое решение одобрил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Указ он подписал 23 марта.
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Друзья, отнеситесь с пониманием к этим ограничениям. Ваша безопасность – важнее всего,
– подчеркнул чиновник.
Он отметил, что такое ограничение не касается военных, представителей исполнительной власти и лесоводов.
Напомним, ранее такое же решение было одобрено в Житомирской и Киевской областях.