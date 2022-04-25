В Ровенской области оккупанты дважды ударили по железнодорожной инфраструктуре

Утром 25 апреля оккупанты нанесли 2 ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Жертв нет.

Убытки устанавливают. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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Чиновник добавил, что власти настоятельно рекомендуют во время воздушных тревог оставаться в укрытиях.

Взрывы были слышны и в других областях

Утром воздушную тревогу объявили почти в каждой области Украины. Звуки взрывов также раздавались на Львовщине и Винницкой области.

Кстати – Утренняя сводка Генштаба за 25 апреля: