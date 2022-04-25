В Ровенской области оккупанты дважды ударили по железнодорожной инфраструктуре
25 апреля 2022 , 09:57Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Коваля
Утром 25 апреля оккупанты нанесли 2 ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Жертв нет.
Убытки устанавливают. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
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Чиновник добавил, что власти настоятельно рекомендуют во время воздушных тревог оставаться в укрытиях.
Взрывы были слышны и в других областях
Утром воздушную тревогу объявили почти в каждой области Украины. Звуки взрывов также раздавались на Львовщине и Винницкой области.
Кстати – Утренняя сводка Генштаба за 25 апреля: