В Ровенской области поймали 23-летнего корректировщика россиян, который почти месяц жил в лесу

В Ровенской области полиция задержала украинского изменника, который помогал оккупантам корректировать огонь. Он месяц жил в лесу в собственноручно вырытой землянке.

В полиции отметили, что местные жители рассказали, что мужчина часто выезжал, в том числе и в населенные пункты, где наносились авиаудары.

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Что известно о корректировщике

О подозрительном мужчине полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Вторая Ровенского района. 31 марта, его задержали правоохранители,

– говорится в сообщении полиции.

Полиция уже выяснила, что он 23-летний житель Кривого Рога. Мужчина почти месяц проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесном массиве.

После задержания он сказал полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой приехал после начала войны. Но, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому он решил уйти из дома.

Место, где жил мужчина / Фото Национальная полиция

Более тщательной проверкой лица занимаются работники СБУ, куда его доставили полицейские. При себе у мужчины были два мобильных телефона и планшет: это также будут проверять работники Службы безопасности.

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