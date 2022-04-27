В Ровенской области показали, как ремонтируют поврежденные дома после авиаудара россиян

Обстрелы российских захватчиков повредили тысячи жилых домов в Украине. В Ровенской области продолжают восстанавливать разрушенные 25 апреля жилища украинцев.

Российские захватчики обстреляли железнодорожные пути у Здолбунова. Взрывная волна выбила окна и сорвала крыши с домов мирных жителей.

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В Ровенской области восстанавливают поврежденные врагами дома

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что на Здолбуновщине уже заменили поврежденные окна в домах, пострадавших от ракетных ударов.

Таких зданий было около 20. Больше всего пострадало жилье, прилегающее к железнодорожной инфраструктуре. Ударной волной срывало крыши и окна. Еще вчера у них быстро восстановили кровли,

– заметил чиновник.

По его словам, 26 апреля окна продолжили устанавливать и в других домах. Для этого привезли более 100 комплектов стекла, вырезанных по индивидуальным размерам.

"В очередной раз спасибо спасателям, местным властям и волонтерам за помощь и оперативность. Вместе мы сможем больше", – подытожил Коваль.



Вражеский обстрел повредил дома возле Здолбунова / Фото Ровенская ОВА



Взрывная волна снесла крыши и выбила окна / Фото Ровенская ОВА



Поврежденные дома уже восстановили / Фото Ровенская ОВА

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