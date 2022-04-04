В Ровненской области приостановили весенний призыв на срочную службу. Однако молодежь должна явиться в центры комплектации.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Согласно информации пресс-секретаря областного территориального центра комплектования Татьяны Камеристовой, срочный призыв "Весна-2022" должен был начаться 1 апреля. Его приостановили в связи с введением военного положения.

На территории всей Украины объявили всеобщую мобилизацию, поэтому призывную кампанию приостановили. В то же время молодежь в возрасте от 18 до 27 лет должна явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки,

– отметила Камеристова.

Она добавила, что это необходимо исключительно для уточнения учетных данных и прохождения медкомиссии. Прийти в территориальные центры следует до 10 апреля, не дожидаясь повестки.

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