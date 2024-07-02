Были травмы несовместимые с жизнью: молния убила человека на Ровненщине
Источник:ГСЧС
На Ровненщине молния лишила жизни человека. Это произошло в понедельник, 1 июля.
П️️️ро это сообщили в ГСЧС.
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Молния убила человека на Ровенщине
В понедельник, 1 июля, во второй половине дня на территории Ровенской области бушевала непогода.
В результате поражения молнией, травмы несовместимые с жизнью получил 63-летний мужчина,
– говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что трагедия произошла недалеко от села Золотолин, Ровенского района, Костопольской территориальной общины.
Подчеркнем, что в ГСЧС также отметили, что согласно информации Укргидрометцентра, сегодня – завтра ожидаются грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров за с️екунду.
Там рекомендовали быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
В частности там также рассказали, как действовать во время грозы. Как указали спасатели, во время грозы не стоит:
- прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;
- парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;
- купаться в водоемах;
- пользоваться электроприборами;
В то же время в ГСЧС рекомендуют:
- избегать металлических конструкций, фонарей и опор электропередач;
- если вы в поле - лучше присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закрыть окна и двери;
- отложить телефон и заняться делом, которое успокаивает.