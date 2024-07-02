Были травмы несовместимые с жизнью: молния убила человека на Ровненщине

На Ровненщине молния лишила жизни человека. Это произошло в понедельник, 1 июля.

П️️️ро это сообщили в ГСЧС.

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Молния убила человека на Ровенщине

В понедельник, 1 июля, во второй половине дня на территории Ровенской области бушевала непогода.

В результате поражения молнией, травмы несовместимые с жизнью получил 63-летний мужчина,

– говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что трагедия произошла недалеко от села Золотолин, Ровенского района, Костопольской территориальной общины.



Подчеркнем, что в ГСЧС также отметили, что согласно информации Укргидрометцентра, сегодня – завтра ожидаются грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров за с️екунду.



Там рекомендовали быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

В частности там также рассказали, как действовать во время грозы. Как указали спасатели, во время грозы не стоит:

прятаться под высокие и одиночные деревья или на возвышении;

парковать авто под деревьями или высокими конструкциями;

купаться в водоемах;

пользоваться электроприборами;

В то же время в ГСЧС рекомендуют: