П️️️ро це повідомили в ДСНС.

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Блискавка вбила людину на Рівненщині

В понеділок, 1 липня, о другій половині дня на території Рівненської області вирувала негода.

Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік,

– йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що трагедія сталася неподалік села Золотолин, Рівненського району, Костопільської територіальної громади.



Наголосимо, що в ДСНС також зазначили, що відповідно до інформації Укргідрометцентру, сьогодні – завтра очікуються грози, місцями град і шквали 15 – 20 метрів за с️екунду.



Там рекомендували бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Зокрема там також розповіли, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто:

ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;

паркувати авто під деревами або високими конструкціями;

купатись у водоймах;

користуватись електроприладами;

Натомість в ДСНС рекомендують: