На Ровненской АЭС отключили третий энергоблок: причина

На Ровненской атомной электростанции 14 сентября перестал работать третий энергоблок. Его отключили для ремонта.

Ремонт продлится примерно до 16 ноября. На АЭС 14 сентября работали все 4 энергоблока с суммарной нагрузкой 2 103 МВт. Они произвели 50,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

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Как работают другие энергоблоки

Отметили, что с сентября разгрузили до уровня 70% от номинальной мощности энергоблок № 4.

С начала сентября 2021 года находится в резерве и турбогенератор ТГ-3 энергоблока № 2. Все из-за продления срока работы блока в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов. Его мощность составляет 53% от номинальной.

Предыдущее отключение энергоблока на Ровненской АЭС

В июне 2021 года энергоблок № 4 Ровненской АЭС отключали от энергосети. Причина – ложное формирование резервной дифференциальной защиты блока.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не зафиксировали.

Отключение энергоблоков на других АЭС