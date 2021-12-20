В ДТП никто не погиб. Только двум людям понадобилась помощь медиков, но от госпитализации отказались.

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Как произошла авария

По словам инспектора патрульной полиции области Натальи Китюк, грузовик въехал в двигавшуюся впереди легковушку, а дальше произошла цепная реакция. В целом в ДТП попали 8 автомобилей.

По словам водителей, дорожное покрытие было скользким, они двигались медленно и с включенной аварийной сигнализацией. Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости, не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди транспортным средством,

– сказала Китюк.

Движение транспорта на трассе было временно заблокировано. Патрульные составили протокол за совершение ДТП и будут составлять акт за ненадлежащее содержание дороги. Патрульные регулируют движение на этом участке и поочередно пропускают транспортные средства.

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