У ДТП ніхто не загинув. Лише двом людям знадобилася допомога медиків, але від госпіталізації вони відмовились.
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Як сталася аварія
За словами інспекторки патрульної поліції області Наталії Кітюк, вантажівка в'їхала у легковик, який рухався попереду, а далі відбулась ланцюгова реакція. Загалом у ДТП потрапили 8 автівок.
Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду,
– сказала Кітюк.
Рух транспорту на трасі був тимчасово заблокований. Патрульні склали протокол за вчинення ДТП і будуть складати акт за неналежне утримання дороги. Наразі патрульні регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.
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Як поводитися водіям під час ожеледиці
- Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
- Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
- Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
- Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
- Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.