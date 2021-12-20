У ДТП ніхто не загинув. Лише двом людям знадобилася допомога медиків, але від госпіталізації вони відмовились.

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Як сталася аварія

За словами інспекторки патрульної поліції області Наталії Кітюк, вантажівка в'їхала у легковик, який рухався попереду, а далі відбулась ланцюгова реакція. Загалом у ДТП потрапили 8 автівок.

Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду,

– сказала Кітюк.

Рух транспорту на трасі був тимчасово заблокований. Патрульні склали протокол за вчинення ДТП і будуть складати акт за неналежне утримання дороги. Наразі патрульні регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.

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