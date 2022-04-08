В Ровненской области попрощались с героически погибшими воинами и волонтером

В войне героически погибли защитники и волонтер родом из Ровненской области. С двумя героями уже попрощались.

Трое героев были родом из Ровно, Квасилова и Здолбуновского района. Об этом сообщили в Ровненской ОВА 7 апреля.

Обратите внимание Под пулями спасал собратьев: как погиб Герой Украины Михаил Несоленый

В Ровно провели в последний путь защитника Сергея Рыжука. Он был опытным воином, командовал танковым взводом,

– пишут в ОВА.

Ранее Рыжук защищал Донецкий аэропорт, Пески и Водяное. Он погиб от вражеской пули возле Запорожья. Посмертно герой награжден орденом "За мужество" III степени.

В Квасилове попрощались с волонтером Михаилом Супруном. Он погиб под Бородянкой в Киевской области, когда эвакуировал местных жителей. У погибшего остались жена и 7 детей.



Прощание с Михаилом Супруном / Фото Ровненской ОВА

Здолбуновский район – в скорби по погибшему защитнику Максиму Горковчуку. Он был командиром дорожно-комендантской роты в городе Попасная,

– говорится в сообщении.

Когда-то мужчина работал участковым инспектором в бывших Урвенском и Миротинском сельсоветах. Контракт с ВСУ подписал в 2016 году.

Максим Горковчук погиб в Луганской области. Без отца осталось 3 сына и маленькая дочь.



Защитник Максим Горковчук / Фото Ровненской ОВА